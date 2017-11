VET-PASSPORT.com Zugangsberechtigungen

Sie benötigen eine VET-PASSPORT-Berechtigung, damit Sie diese Seite ansehen können. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich neu.

Mit unserem kostenlosen Service können Sie sich bei zahlreichen veterinärmedizinischen Websites mit einem einzigen Login/Passwort anmelden.

VET-PASSPORT.com ist ein kostenloses Service für alle, die sich im veterinärmedizinischen Umfeld bewegen. Aufgrund organisatorischer und gesetzlicher Vorgaben, dürfen manche Informationen und Dienste nur bestimmten Personengruppen zugänglich gemacht werden. VET-PASSPORT.com ist dabei die zentrale Stelle für die Zugangsberechtigungen. Über ein einziges Login mit dem dazugehörenden Passwort geben Sie sich dabei gegenüber den Anbietern von Informationen und Diensten zu erkennen. VET-PASSPORT.com kennt Ihre Berechtigungen und weiß damit, ob Sie zum Zugriff berechtigt sind oder nicht.



Kostenlose Registrierung



Die Registrierung können Sie derzeit nur über ein E-Mail an webmaster@vet-passport.com durchführen! Senden Sie uns ein E-Mail und geben Sie bitte auch an, welcher Berufsgruppe Sie angehören. Bitte vergessen Sie nicht auf eine Bestätigung Ihrer Berechtigung (zB als Arzt die Promotionsurkunde, als Journalist einen Presseausweis, etc.). Wir werden Sie nach einer Prüfung Ihrer Angaben schnellstmöglich freischalten. Details dazu erfahren Sie im Bestätigungsmail, das wir Ihnen nach der Registrierung zusenden.